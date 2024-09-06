8 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица». Старт и финиш расположится в самом центре города – на площади Ленина.



Участникам предстоит пробежать по Казанской набережной, улицам Металлистов, Союзной и Мосина. Мероприятие доступно для участников различной физической подготовки и возраста – бегуны смогут пробежать дистанции от 300 метров до 21,1 километра.

В грядущем спортивном мероприятии планируют поучаствовать около 1600 человек из Тульской области, 30 регионов России, а также Киргизии – в общей сложности, это бегуны из 147 городов.