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Полумарафон «Оружейная столица»

Полумарафон «Оружейная столица»

8 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица». Старт и финиш расположится в самом центре города – на площади Ленина.

Участникам предстоит пробежать по Казанской набережной, улицам Металлистов, Союзной и Мосина. Мероприятие доступно для участников различной физической подготовки и возраста – бегуны смогут пробежать дистанции от 300 метров до 21,1 километра. 

В грядущем спортивном мероприятии планируют поучаствовать около 1600 человек из Тульской области, 30 регионов России, а также Киргизии – в общей сложности, это бегуны из 147 городов.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула , площадь Ленина
8 сентября 2024, воскресенье
08:10
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