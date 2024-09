6 сентября: китайский мудрец покоряет интернет и видеокарта как модный аксессуар

Доброе утро! Врываемся в пятницу бодро и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле солнечно и до +23 градусов. В субботу будет похожая погода, а температура воздуха поднимется до +25 градусов. В воскресенье +26 градус и облачно с прояснениями.

Китайский дедушка, известный в ТикТоке под ником @daofaziran4, стал настоящей интернет-сенсацией. Его ролики, в которых он задумчиво смотрит в камеру на фоне живописных природных пейзажей, собирают миллионы просмотров. Пользователи восхищаются его образом жизни и просят стать его учениками.

Называющий себя "наследником китайского даосизма", этот мудрец живет в скромном деревянном домике с соломенной крышей, расположенном недалеко от величественных гор. Чтобы спастись от жары, он использует простые листья лопуха, а в качестве пищи предпочитает дикие овощи.

В одном из редких видеообращений сенсей делится своей философией. По его мнению, смысл жизни заключается в "постоянном самосовершенствовании", а человеческое тело является нашим истинным "домом".

Встречаем пятницу вместе с OK Go - Upside Down & Inside Out.

Энтузиасты превратили видеокарту Nvidia GT 730 в женскую сумочку, которая появилась на сайте GPU Purses.

Карту поместили в прозрачный кейс, украсив его вентилятором, который можно вращать. Несмотря на свой необычный вид, сумка довольно маленькая и подходит для хранения смартфона или других небольших предметов.

Этот уникальный аксессуар стоит 1024 доллара (91,5 тыс. рублей) и выпущен в ограниченном количестве. В ближайшие недели появится около десяти новых копий, которые покупатели смогут приобрести.

В этой фотоподборке мы представляем вам яркие и оригинальные керамические тарелки, которые вдохновляют на создание уютной атмосферы в вашем доме.

Уютного настроения!