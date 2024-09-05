  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Ася знает команды и любит людей. Забирайте ее домой скорее! - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Ася знает команды и любит людей. Забирайте ее домой скорее!

Ася знает команды и любит людей. Забирайте ее домой скорее!

Даже странно, почему Асю никто не замечает! Ей всего 9 месяцев, но она уже знает некоторые команды, отлично ходит на поводке и умеет прилично вести себя в обществе. Привита, чипирована, стерилизована. Есть ветпаспорт.

Ася отлично ладит с сородичами, не обижает кошек, любит людей и хорошо общается с детьми. А еще она очень романтичная и любит ловить бабочек.

Если вам нравятся пробежки – Ася с удовольствием составит компанию. В машине тоже сидит спокойно. 

Присмотритесь. Возможно, вы мечтали как раз о такой собаке! 

Ася находится на передержке в Ступино, но ее могут привезти и в другие регионы.

Все вопросы задавайте куратору по тел. 8-916-942-85-04 (Ольга).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:21 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом
Кошку и кота хозяин бросил в зоогостинице. Нужен новый дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.