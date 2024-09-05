Ася знает команды и любит людей. Забирайте ее домой скорее!

Даже странно, почему Асю никто не замечает! Ей всего 9 месяцев, но она уже знает некоторые команды, отлично ходит на поводке и умеет прилично вести себя в обществе. Привита, чипирована, стерилизована. Есть ветпаспорт.
Ася отлично ладит с сородичами, не обижает кошек, любит людей и хорошо общается с детьми. А еще она очень романтичная и любит ловить бабочек.
Если вам нравятся пробежки – Ася с удовольствием составит компанию. В машине тоже сидит спокойно.
Присмотритесь. Возможно, вы мечтали как раз о такой собаке!
Ася находится на передержке в Ступино, но ее могут привезти и в другие регионы.
Все вопросы задавайте куратору по тел. 8-916-942-85-04 (Ольга).
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