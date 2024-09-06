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Арт-фестиваль «Искра» и полумарафон «Оружейная столица»: выходные в Туле

Арт-фестиваль «Искра» и полумарафон «Оружейная столица»: выходные в Туле

А еще фестиваль FERMA & JAZZ и спектакль «Москва-Петушки» — в нашем обзоре выходных.

Арт-фестиваль «Искра»

Когда: 7 сентября, суббота, 19.00.

Где: Городское пространство «Искра».

Арт-фестиваль «Искра»

7 сентября в городском пространстве «Искра» откроется арт-фестиваль.

Что будет: выставка, мастер-классы, театральные перфомансы и лекции.

 

Полумарафон «Оружейная столица»

Когда: 8 сентября, воскресенье, 8.10.

Где: Площадь Ленина.

Полумарафон «Оружейная столица»

8 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица». Старт и финиш расположится в самом центре города – на площади Ленина.

 

FERMA & JAZZ

Когда: 7 сентября, суббота, 18.00.

Где: Деревня Вишенки, МО Малаховское, Заокский район, Тульская область.
Координаты: 54.772203, 37.424138.

FERMA & JAZZ

7 сентября на территории курорта «Заокские поля» в Тульской области пройдет первый в России фестиваль FERMA & JAZZ — событие объединит музыку, гастрономию и фермерское ремесло. 

 

Москва-Петушки

Когда: 7 сентября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Москва-Петушки

7 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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сегодня, в 12:55 0
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