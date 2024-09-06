Арт-фестиваль «Искра» и полумарафон «Оружейная столица»: выходные в Туле

Арт-фестиваль «Искра»
Где: Городское пространство «Искра».
7 сентября в городском пространстве «Искра» откроется арт-фестиваль.
Что будет: выставка, мастер-классы, театральные перфомансы и лекции.
Полумарафон «Оружейная столица»
Где: Площадь Ленина.
8 сентября в Туле пройдет полумарафон «Оружейная столица». Старт и финиш расположится в самом центре города – на площади Ленина.
FERMA & JAZZ
Где: Деревня Вишенки, МО Малаховское, Заокский район, Тульская область.
Координаты: 54.772203, 37.424138.
7 сентября на территории курорта «Заокские поля» в Тульской области пройдет первый в России фестиваль FERMA & JAZZ — событие объединит музыку, гастрономию и фермерское ремесло.
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
7 сентября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».