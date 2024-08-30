В Заречье обнаружен стихийный «центр занятости» для мигрантов

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Мигранты на ул. Максима Горького собираются по утрам около супермаркета: их увозят на машинах, предположительно, на заработки.

В редакцию Myslo обратились жители Заречья: по их словам, к супермаркету на ул. Максима Горького в Туле по утрам массово стекаются приезжие, которых в течение дня увозят на машинах разными группами. Местные жители гадают, что происходит:

— Может, это своего рода «смотрины»: приезжают люди, которым работники нужны, забирают мигрантов. Или у них там просто точка сбора: уже договорились с «работодателями» и по местам разъезжаются.

На ул. Максима Горького корреспондент Myslo был уже в 6.55 утра. Сразу же мы увидели небольшую группу людей.

Некоторые ещё закупались в магазине. Набор продуктов — походный: полторашки воды, чипсы, шоколадные батончики.

Со временем, в течение 30-40 минут, подтягивались и другие. Мужчины здоровались друг с другом за руки и что-то оживлённо обсуждали — как будто они уже давно знакомы и им есть о чём поговорить. Может ли быть такое, что на ул. Максима Горького они встречаются уже не в первый раз?

Скоро мигрантов стало больше: женщины приходили тоже, но их было гораздо меньше. На этой точке собираются взрослые, физически крепкие, работоспособные мужчины.

«Работники» груженые: набитые рюкзаки, сумки, баулы. Налегке практически никого нет.

Стоит отметить отдельно: общественный порядок эти люди не нарушали. Не галдели, к прохожим не приставали, а чтобы покурить — отходили от тротуара.

Возможно, вести себя тихо вынуждает необходимость. Говорят, два-три раза в месяц на стихийное сборище вызывают полицию, и тогда всем приходится срочно ретироваться.

Машины, которые загружают мигрантов, останавливаются около палатки с мороженым. До 8.00 мы увидели две легковые машины, в которые загружались мигранты. По словам местных, иногда приезжает большой автобус — принимает большую часть «работников».

Как стало известно Myslo, этот «рынок труда» существует уже минимум пять лет. Вокруг много мигрантских общежитий, рядом Белые и Красные ворота: мигрантов нанимают на фермы, поля, стройки. Приезжают и частники с разовыми заказами: погрузка, разгрузка, даже просто мебель передвинуть. По нашей информации, минимальная установленная расценка — 3000 рублей в день, средняя — 5000 рублей (в зависимости от вида работы).