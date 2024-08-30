  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Заречье обнаружен стихийный «центр занятости» для мигрантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заречье обнаружен стихийный «центр занятости» для мигрантов
Фото автора.

В Заречье обнаружен стихийный «центр занятости» для мигрантов

Мигранты на ул. Максима Горького собираются по утрам около супермаркета: их увозят на машинах, предположительно, на заработки.

В редакцию Myslo обратились жители Заречья: по их словам, к супермаркету на ул. Максима Горького в Туле по утрам массово стекаются приезжие, которых в течение дня увозят на машинах разными группами. Местные жители гадают, что происходит: 

— Может, это своего рода «смотрины»: приезжают люди, которым работники нужны, забирают мигрантов. Или у них там просто точка сбора: уже договорились с «работодателями» и по местам разъезжаются.

На ул. Максима Горького корреспондент Myslo был уже в 6.55 утра. Сразу же мы увидели небольшую группу людей.

3d56335b-7c19-4bd6-b204-277d59d42675 копия.jpg

Некоторые ещё закупались в магазине. Набор продуктов — походный: полторашки воды, чипсы, шоколадные батончики.

Со временем, в течение 30-40 минут, подтягивались и другие. Мужчины здоровались друг с другом за руки и что-то оживлённо обсуждали — как будто они уже давно знакомы и им есть о чём поговорить. Может ли быть такое, что на ул. Максима Горького они встречаются уже не в первый раз?

Скоро мигрантов стало больше: женщины приходили тоже, но их было гораздо меньше. На этой точке собираются взрослые, физически крепкие, работоспособные мужчины.

fe4d7ce1-0080-45d1-a737-047435dac09c копия.jpg

«Работники» груженые: набитые рюкзаки, сумки, баулы. Налегке практически никого нет. 

54d05d60-68a0-4588-ac6d-d52c5657decf копия.jpg

Стоит отметить отдельно: общественный порядок эти люди не нарушали. Не галдели, к прохожим не приставали, а чтобы покурить — отходили от тротуара. 

Возможно, вести себя тихо вынуждает необходимость. Говорят, два-три раза в месяц на стихийное сборище вызывают полицию, и тогда всем приходится срочно ретироваться. 

Машины, которые загружают мигрантов, останавливаются около палатки с мороженым. До 8.00 мы увидели две легковые машины, в которые загружались мигранты. По словам местных, иногда приезжает большой автобус — принимает большую часть «работников».

85ceadf1-9ffb-4b37-a388-a1b10a8a копия.jpg

 

Как стало известно Myslo, этот «рынок труда» существует уже минимум пять лет. Вокруг много мигрантских общежитий, рядом Белые и Красные ворота: мигрантов нанимают на фермы, поля, стройки. Приезжают и частники с разовыми заказами: погрузка, разгрузка, даже просто мебель передвинуть. По нашей информации, минимальная установленная расценка — 3000 рублей в день, средняя — 5000 рублей (в зависимости от вида работы).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
мигрантыприезжие
Место
улица Максима ГорькогоТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поздравил работников нефтегазового комплекса
Дмитрий Миляев поздравил работников нефтегазового комплекса
Летучие мыши облюбовали Тульский кремль
Летучие мыши облюбовали Тульский кремль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.