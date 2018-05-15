афиша
афиша
Регистрация
«Он Юн»

«Он Юн»

«Он Юн» пишут от лица Маяковского, цитируют Егора Летова, уверены, что это поколение не выберет революцию, сочиняют песни на стихи русских футуристов и считают Чаушеску романтичнее Ромео и Джульетты. Артемий Троицкий описывал их творчество как «отчаянную мелодекламацию на тему потерянного поколения», постеснявшись назвать рэпом.

На их концертах часто танцуют, иногда плачут, а потом хором требуют еще. Музыку «Он Юн» пытаются с чем-то сравнить, но выясняется, что решительно не с чем. От ураганного грайма они незаметно переходят к мелодичной электронике с гитарами, а оттуда к экспериментальному хип-хопу. «Он Юн» иронизируют над окружающим миром и над самими собой. Окружающий мир воспринимает «Он Юн» серьезно.

Стоимость: от 300 р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 мая 2018, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.