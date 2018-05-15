«Он Юн» пишут от лица Маяковского, цитируют Егора Летова, уверены, что это поколение не выберет революцию, сочиняют песни на стихи русских футуристов и считают Чаушеску романтичнее Ромео и Джульетты. Артемий Троицкий описывал их творчество как «отчаянную мелодекламацию на тему потерянного поколения», постеснявшись назвать рэпом.

На их концертах часто танцуют, иногда плачут, а потом хором требуют еще. Музыку «Он Юн» пытаются с чем-то сравнить, но выясняется, что решительно не с чем. От ураганного грайма они незаметно переходят к мелодичной электронике с гитарами, а оттуда к экспериментальному хип-хопу. «Он Юн» иронизируют над окружающим миром и над самими собой. Окружающий мир воспринимает «Он Юн» серьезно.

Стоимость: от 300 р.