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Обними кита

Обними кита

В «Типографии» пройдет теплый акустический концерт Евгении Рыбаковой и Владимира Ванцова из группы «Обними кита».

«Обними Кита» играют мелодичный поп-рок. Пронзительный и искренний. Их песни полны смысла и ярких эмоций. В составе кахон, перкуссия, бас, гитары и виолончель.

 



Группа образована в 2013 году в Москве и успешно даёт концерты не только на столичных музыкальных площадках, но и в других городах России.

В январе 2018 года группа «Обними Кита» стала победителем проекта «Битва за эфир», их песня «Моя вторая половина» попала в ротацию радиоканала «Наше Радио», а музыканты получили право выступить на фестивале «Нашествие» 2018.

Стоимость: 400−500 р.

 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
23 июня 2019, воскресенье
19:00
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