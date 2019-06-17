В «Типографии» пройдет теплый акустический концерт Евгении Рыбаковой и Владимира Ванцова из группы «Обними кита».

«Обними Кита» играют мелодичный поп-рок. Пронзительный и искренний. Их песни полны смысла и ярких эмоций. В составе кахон, перкуссия, бас, гитары и виолончель.





Группа образована в 2013 году в Москве и успешно даёт концерты не только на столичных музыкальных площадках, но и в других городах России.



В январе 2018 года группа «Обними Кита» стала победителем проекта «Битва за эфир», их песня «Моя вторая половина» попала в ротацию радиоканала «Наше Радио», а музыканты получили право выступить на фестивале «Нашествие» 2018.

Стоимость: 400−500 р.