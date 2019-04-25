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«Музыкальный алмаз»: выступление лауреатов конкурса

«Музыкальный алмаз»: выступление лауреатов конкурса

В Тульской филармонии им. И. А. Михайловского выступят лауреаты и обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей классической музыки «Музыкальный алмаз». Юные талантливые музыканты исполнят ряд концертов с Тульским филармоническим симфоническим оркестром.

Талантливые юные музыканты представят произведения старинной музыки, зарубежной и русской классики и даже джаз.

За весь период, кроме музыкантов из многих городов и регионов России, в конкурсе принимали участие представители 17 стран.

Главные призы конкурса, полностью оплаченные Центром, поездки на различные международные конкурсы и фестивали. Обладателем двух Гран-при стал туляк Николай Тихонов. Этот замечательный, виртуозный музыкант играет в лучших концертных залах.

Победителей конкурса регулярно приглашают на концерты наши друзья из Республики Беларусь. Фестиваль «Алмаз» побывал и в Берлине, вот уже четыре года существует Международный фестиваль «Музыкальный алмаз» в Испании, где наши юные таланты выступают на лучших концертных площадках г. Саламанки (всемирно известный театр «LISEO» и Консерватория), г. Вальядолида (Консерватория), провинции Аранда де Дуэро (Главный кафедральный собор Святой Марии), в концертных залах Бильбао, Миранды, Бургаса, Мадрида…

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 апреля 2019, четверг
18:30
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