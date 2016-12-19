афиша
афиша
Регистрация
Маврин

Маврин

Коллектив одного из самых ярких представителей гитарного мира нашей страны, музыканта, поэта, радиоведущего — Сергея Маврина не нуждается в представлении.

Уже 18 лет команда исправно выпускает пластинки, колесит по стране и радует своих поклонников качественной музыкой, вдумчивыми текстами и музыкальными экспериментами разного рода. Их выступления всегда славились необычайным драйвом и искренностью, мастерством исполнения, и надолго запоминаются всем, кто их посетил. В этом году группа сменила вокалиста и сразу же выпустила мини-альбом «Альтаир», композиции из которого наравне с хитами прошлых лет вошли в концертную программу.

Где и когда?
М2, рок-клуб
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
24 февраля 2017, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика