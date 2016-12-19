Коллектив одного из самых ярких представителей гитарного мира нашей страны, музыканта, поэта, радиоведущего — Сергея Маврина не нуждается в представлении.

Уже 18 лет команда исправно выпускает пластинки, колесит по стране и радует своих поклонников качественной музыкой, вдумчивыми текстами и музыкальными экспериментами разного рода. Их выступления всегда славились необычайным драйвом и искренностью, мастерством исполнения, и надолго запоминаются всем, кто их посетил. В этом году группа сменила вокалиста и сразу же выпустила мини-альбом «Альтаир», композиции из которого наравне с хитами прошлых лет вошли в концертную программу.