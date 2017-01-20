С чем только не пекут блинов на Масленицу! И с маслом, и с медом и со сметаной… Но с такой приправой, как в Детской филармонии, нет во всей Тульской губернии. Наша Масляная сказка на народных обрядах замешана, прибаутками приправлена, подается под песню русскую да с пляской задорной. А главный герой — Блин Первый, Сковородкин сын — и веселый и смешной, и умник — разумник. В общем, если хотите всю историю русской Масленицы узнать, и в игры поиграть, и песен наслушаться, и традиции народные перенять, приходите к нам всей семьей! Добро пожаловать к нам, гостюшки дорогие!

Исполнители — артисты Детской филармонии:

Образцовый ансамбль танца «Непоседы»

Образцовый ансамбль танца «Ника»

Фольклорный ансамбль «Усладушка»

Автор сценария и режиссёр-постановщик Любовь Салихова.

Цена билета: 170 Р.