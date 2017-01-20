афиша
афиша
Регистрация
Масляная сказка

Масляная сказка

С чем только не пекут блинов на Масленицу! И с маслом, и с медом и со сметаной… Но с такой приправой, как в Детской филармонии, нет во всей Тульской губернии. Наша Масляная сказка на народных обрядах замешана, прибаутками приправлена, подается под песню русскую да с пляской задорной. А главный герой — Блин Первый, Сковородкин сын — и веселый и смешной, и умник — разумник. В общем, если хотите всю историю русской Масленицы узнать, и в игры поиграть, и песен наслушаться, и традиции народные перенять, приходите к нам всей семьей! Добро пожаловать к нам, гостюшки дорогие!

Исполнители — артисты Детской филармонии:

  • Образцовый ансамбль танца «Непоседы»
  • Образцовый ансамбль танца «Ника»
  • Фольклорный ансамбль «Усладушка»

Автор сценария и режиссёр-постановщик Любовь Салихова.

Цена билета: 170 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
21 февраля 2017, вторник
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика