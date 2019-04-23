Мальбэк ft. Сюзанна

В честь дня рождения «Октавы» во дворе кластера выступят Мальбэк и Сюзанна. Музыканты исполнят все свои хиты.

После успешных хитов «Равнодушие» и «Гипнозы» Мальбэк и Сюзанна получили признание широкой аудитории всего за полтора года своего существования. До этого Роман Варнин, один из участников дуэта, несколько лет работал в видеопродакшне, снимал клипы для популярных исполнителей. Вторая половинка творческого союза, Сюзанна прошла долгий и мучительный путь в украинском шоу-бизнесе. Кто знает, какие еще плоды принесет сотрудничество столь необычного и самобытного тандема, но пока, их будущее кажется полностью безоблачным и перспективным.

Вход свободный.