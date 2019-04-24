В честь дня рождения «Октавы» во дворе кластера выступит популярная певица Луна.

Луна работает в музыкальном стиле электро-поп. В 2015 году певица стремительно ворвалась на музыкальную сцену и по сей день остается востребованной артисткой на топовых музыкальных фестивалях и концертных площадках. Она выступает живьём.

Состав коллектива «Луна»:

Александр Волощук (бас-гитара, флейта),

Александр Карев (электрогитара), Артём Угодников ( барабаны ), Александр Проценко (саксофон).

В концертах Луны используется профессиональное световое шоу, на сцене присутствует экран, на котором транслируется визуальное шоу (в ранних шоу художник — Алина Гонтарь, ныне — художник Андрей Рубец).

Вход свободный.