Луна
В честь дня рождения «Октавы» во дворе кластера выступит популярная певица Луна.
Луна работает в музыкальном стиле электро-поп. В 2015 году певица стремительно ворвалась на музыкальную сцену и по сей день остается востребованной артисткой на топовых музыкальных фестивалях и концертных площадках. Она выступает живьём.
Состав коллектива «Луна»:
- Александр Волощук (бас-гитара, флейта),
- Александр Карев (электрогитара), Артём Угодников (барабаны), Александр Проценко (саксофон).
В концертах Луны используется профессиональное световое шоу, на сцене присутствует экран, на котором транслируется визуальное шоу (в ранних шоу художник — Алина Гонтарь, ныне — художник Андрей Рубец).
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
26 апреля 2019, пятница
21:00