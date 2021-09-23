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LUMEN

LUMEN

16 марта в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN.



 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт рок-группы LUMEN перенесен на 16 марта. 



Музыканты отправятся в масштабный тур с новой программой «Покажите солнце» в поддержку одноименного альбома. Гастроли должны были начаться еще в 2020 году, но ситуация, связанная с ограничением концертной деятельности, внесла свои коррективы. Наконец время пришло, тур начнется этой осенью.

В основу долгожданной новой программы войдут композиции с вышедшей пластинки и песни разных лет, которые, по мнению группы, сочетаются с материалом «Покажите Солнце».
 
«Мы постараемся подобрать остальные песни таким образом, чтобы подчеркнуть и развить настроение нового альбома», — говорит фронтмен Тэм Булатов. Это и социальное неравенство, и безразличие ко всему, кроме своего собственного благополучия, и нежелание брать ответственность, и глухота сильных мира сего».
 
Альбом «Покажите Солнце» вышел летом прошлого года и стал, по словам Тэма, самым необычным за всю историю. Это сага о темных временах, которая раскрывается в двух планах. Личный – в таких композициях, как «Смерч», «Ночь», «Секрет», и более глобальный – например, в песнях «Электричество» и «Покажите солнце». Не имея возможности работать вместе на студии во время самоизоляции, музыканты записывали партии дома. Проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru в поддержку пластинки собрал рекордную сумму по сравнению с предыдущими кампаниями группы, а песни «Электричество» и «Смерч» стали хитами на «Нашем радио» и достигли первого места в чарте радиостанции.
 
«Безусловно, мы расстроились, когда вынуждены были прекратить выступления в связи с пандемией, — признается группа, — но вскоре решили, что сможем провести появившееся время с пользой. Так и суждено было родиться пластинке «Покажите солнце».
 
Этой весной Lumen сыграли серию концертов «Без консервантов», в основу которой лег первый одноименный альбом группы, отметив таким образом его «совершеннолетие». Теперь же зрители, наконец, смогут услышать программу «Покажите Солнце», которую им пришлось ждать больше года.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
16 марта 2022, среда
20:00
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Касса
THE KOREA
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2 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Distemper
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21 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
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9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
ЭлектропартиZаны
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8 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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