Легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня» известен широкой публике по хитам, рождённым в этом ансамбле, и до сих пор популярным «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника».

Это тот самый ансамбль, под чьи песни выросло не одно поколение людей. Ансамбль со сложной, более чем 40-летней историей, многократно перерождённый ещё в советское время. Бренд, под которым выступало огромное количество артистов и пребывало немало руководителей. Последние годы (около 20-ти лет) ансамблем руководит А. Филаткин.

Выступление «Лейся, песня!» — это всегда встреча друзей со своим романтическим прошлым, ностальгия, уносящая к лучшим воспоминаниям!