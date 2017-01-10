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Лейся, песня

Лейся, песня

Легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня» известен широкой публике по хитам, рождённым в этом ансамбле, и до сих пор популярным «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника».

Это тот самый ансамбль, под чьи песни выросло не одно поколение людей. Ансамбль со сложной, более чем 40-летней историей, многократно перерождённый ещё в советское время. Бренд, под которым выступало огромное количество артистов и пребывало немало руководителей. Последние годы (около 20-ти лет) ансамблем руководит А. Филаткин.

Выступление «Лейся, песня!» — это всегда встреча друзей со своим романтическим прошлым, ностальгия, уносящая к лучшим воспоминаниям!

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 февраля 2017, суббота
17:00
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