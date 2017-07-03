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Латино в стиле фолк-джаз

Латино в стиле фолк-джаз

Тульский губернаторский духовой оркестр и солисты областной филармонии представят программу «Латино в стиле фолк-джаз».

Гость программы: барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera», солист группы «Радио камергер» Александр Леер.

Аранжировщик и главный дирижер оркестра — Владимир Леер.

Репертуар современного духового оркестра давно уже не ограничивается военными маршами и так называемой городской садовой музыкой. Духовым музыкальным инструментам подвластно все — в том числе, фолк, джаз и латино, особенно если в оркестре расширить группу ударных. Экзотические бонги, конги, маракасы. шейкер, джембе, ханк, — на каждом из этих инструментов барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera» и группы «Радио камергер» Александр Леер будет играть соло и импровизации.

Новая программа оркестра, все аранжировки к которой написал дирижер Тульского губернаторского духового оркестра Владимир Леер Владимир Леер, станет ярким увлекательным музыкальным путешествием по странам и эпохам.

В концерте прозвучит:

  • ритмичная, зажигательная музыка латиноамериканских стран;
  • сербская, кельтская, и армянская народная музыка;
  • традиционные джазовые стандарты;
  • композиции Г. Миллера, Х. Хенкока, Н. Левиновского, П.Прадо. К. Джонса и др.

Исполнители — Тульский губернаторский духовой оркестр. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер. Солист — барабанщик-перкуссионист театра «Et Cetera», солист группы «Радио камергер» Александр Леер.

Солисты:

  • Оксана Числова (вокал);
  • Александра Ахромушкина (лирическое сопрано);
  • Михаил Гришин (вокал).

Цена билета 250−450 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 сентября 2017, пятница
18:30
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