Латино в стиле фолк-джаз
Тульский губернаторский духовой оркестр и солисты областной филармонии представят программу «Латино в стиле фолк-джаз».
Гость программы: барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera», солист группы «Радио камергер» Александр Леер.
Аранжировщик и главный дирижер оркестра — Владимир Леер.
Репертуар современного духового оркестра давно уже не ограничивается военными маршами и так называемой городской садовой музыкой. Духовым музыкальным инструментам подвластно все — в том числе, фолк, джаз и латино, особенно если в оркестре расширить группу ударных. Экзотические бонги, конги, маракасы. шейкер, джембе, ханк, — на каждом из этих инструментов барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera» и группы «Радио камергер» Александр Леер будет играть соло и импровизации.
Новая программа оркестра, все аранжировки к которой написал дирижер Тульского губернаторского духового оркестра Владимир Леер Владимир Леер, станет ярким увлекательным музыкальным путешествием по странам и эпохам.
В концерте прозвучит:
- ритмичная, зажигательная музыка латиноамериканских стран;
- сербская, кельтская, и армянская народная музыка;
- традиционные джазовые стандарты;
- композиции Г. Миллера, Х. Хенкока, Н. Левиновского, П.Прадо. К. Джонса и др.
Исполнители — Тульский губернаторский духовой оркестр. Художественный руководитель — заслуженный
Солисты:
- Оксана Числова (вокал);
- Александра Ахромушкина (лирическое сопрано);
- Михаил Гришин (вокал).
Цена билета 250−450 Р.