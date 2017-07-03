Тульский губернаторский духовой оркестр и солисты областной филармонии представят программу «Латино в стиле фолк-джаз».

Гость программы: барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera», солист группы «Радио камергер» Александр Леер.

Аранжировщик и главный дирижер оркестра — Владимир Леер.

Репертуар современного духового оркестра давно уже не ограничивается военными маршами и так называемой городской садовой музыкой. Духовым музыкальным инструментам подвластно все — в том числе, фолк, джаз и латино, особенно если в оркестре расширить группу ударных. Экзотические бонги, конги, маракасы. шейкер, джембе, ханк, — на каждом из этих инструментов барабанщик-перкуссионист театра «EtCetera» и группы «Радио камергер» Александр Леер будет играть соло и импровизации.

Новая программа оркестра, все аранжировки к которой написал дирижер Тульского губернаторского духового оркестра Владимир Леер Владимир Леер, станет ярким увлекательным музыкальным путешествием по странам и эпохам.

В концерте прозвучит:

ритмичная, зажигательная музыка латиноамериканских стран;

сербская, кельтская, и армянская народная музыка;

традиционные джазовые стандарты;

композиции Г. Миллера, Х. Хенкока, Н. Левиновского, П.Прадо. К. Джонса и др.

Исполнители — Тульский губернаторский духовой оркестр. Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин. Главный дирижер — Владимир Леер. Солист — барабанщик-перкуссионист театра «Et Cetera», солист группы «Радио камергер» Александр Леер.

Солисты:

Оксана Числова (вокал);

Александра Ахромушкина (лирическое сопрано);

Михаил Гришин (вокал).

Цена билета 250−450 Р.