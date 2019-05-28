Концерт одаренных детей из «Мастерской талантов»

В Колонном зале Дома Дворянского собрания состоится творческий отчет учащихся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».



В творческом отчете примут участие воспитанники музыкального направления Центра, дети будут играть с Тульским филармоническим симфоническим оркестром, дирижеры Владислав Белоусов и Роман Абрамов, выступят в ансамбле со своими товарищами и как солисты. Прозвучит музыка композиторов-классиков, а также народная и современная музыка. Воспитанники Центра сыграют на фортепиано и скрипке, трубе и валторне, баяне и гитаре, фаготе и аккордеоне. Будут представлены работы учащихся художественного направления Центра, чья выставка открылась недавно в стенах ТОДМШ им. Г. З. Райхеля . Воспитанники театрального направления также приготовили номер, в котором покажут свои достижения в этом учебном году. В конце мероприятия состоится вручение сертификатов о прохождении обучения в Центре.

На занятия в Центр юные музыканты, а это дети из Тулы и Новомосковска, Кимовска и Ясногорска, Суворова и Богородицка, Венева и Узловой, — приходят в первую очередь для того, чтобы совершенствовать свои исполнительские навыки под руководством педагогов-наставников, для того, чтобы идти вперед, ставить перед собой новые амбициозные цели. Ребята обретают новый взгляд на теоретические занятия, воспринимают привычные знания по-новому, активно используют их в своей практике. Юные музыканты лучше узнают себя, занимаясь с педагогом-психологом, учатся управлять эмоциями во время концертных выступлений.

Вход свободный.