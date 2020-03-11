В клубе Backstage выступит группа «КИНОхроника», проект памяти Виктора Робертовича Цоя.

Это единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы песен группы «Кино» 1989−1990 годов в оригинальных аранжировках. Атмосфера, неизменный образ и вокал заставят вас окунуться в то время, когда группа «Кино» была на пике популярности.