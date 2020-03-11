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КИНОхроника

КИНОхроника

В клубе Backstage выступит группа «КИНОхроника», проект памяти Виктора Робертовича Цоя.

Это единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы песен группы «Кино» 1989−1990 годов в оригинальных аранжировках. Атмосфера, неизменный образ и вокал заставят вас окунуться в то время, когда группа «Кино» была на пике популярности.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
15 марта 2020, воскресенье
19:00
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