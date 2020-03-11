КИНОхроника
В клубе Backstage выступит группа «КИНОхроника», проект памяти Виктора Робертовича Цоя.
Это единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы песен группы «Кино» 1989−1990 годов в оригинальных аранжировках. Атмосфера, неизменный образ и вокал заставят вас окунуться в то время, когда группа «Кино» была на пике популярности.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
15 марта 2020, воскресенье
19:00
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽