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ЙОРШ

ЙОРШ

4 декабря в Concert Hall выступит группа «ЙОРШ». 

Концерт отменен.

 

Мальчику с ирокезом уже 15 лет... В далеком 2006 году группа «ЙОРШ» выпустила свой самый первый альбом «Нет Богов!». После чего у самых обычных подольских пацанов началась новая жизнь, полная взлётов и падений, треша и угара, километров дорог и галлонов сожженного бензина, а так же сотен городов и миллионов благодарных глаз.

Спустя 15 лет ребята вспоминают самые яркие моменты их творчества, а так же возвращают в репертуар лучшие песни с их ранних альбомов. Программа нового тура будет состоять из старых любимых песен в новом современном звучании, а так же культовых боевиков последних лет.

Приобретайте билеты заранее, в день мероприятия они будут существенно дороже.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 декабря 2021, суббота
20:00
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