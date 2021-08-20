ЙОРШ
4 декабря в Concert Hall выступит группа «ЙОРШ».
Концерт отменен.
Мальчику с ирокезом уже 15 лет... В далеком 2006 году группа «ЙОРШ» выпустила свой самый первый альбом «Нет Богов!». После чего у самых обычных подольских пацанов началась новая жизнь, полная взлётов и падений, треша и угара, километров дорог и галлонов сожженного бензина, а так же сотен городов и миллионов благодарных глаз.
Спустя 15 лет ребята вспоминают самые яркие моменты их творчества, а так же возвращают в репертуар лучшие песни с их ранних альбомов. Программа нового тура будет состоять из старых любимых песен в новом современном звучании, а так же культовых боевиков последних лет.
Приобретайте билеты заранее, в день мероприятия они будут существенно дороже.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 декабря 2021, суббота
20:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽