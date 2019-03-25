На сцене «Октавы» выступит самый непредсказуемый музыкальный проект Москвы группа «Интурист».

До 19 апреля 17.00 можно приобрести билеты по сниженной стоимости 200 р.

На входе билеты будут продаваться по полной стоимости 300 р.

Причины не пропустить концерт:

Когда «Интурист» выступит на «Вечернем Урганте», вы сможете похвастаться, что уже видели это живьем;

Выступления всегда похожи на эпатажный спектакль;

Концерты всегда сопровождаются сюрреалистической анимацией;

Это слишком энергично и безумно, чтобы эффект можно было оценить по записям на Youtube.

Группа «Интурист» относится к экспериментальному направлению в музыке. В основе подхода «Интуриста» спонтанные творческие решения и импровизация, собранные в некое подобие музыкального спектакля. Музыканты принимали участие в фестивалях SKIF, Tallinn Music, Week, «Боль», «Гарнир», вечеринках Arma 17, а также многих других модных мероприятиях.