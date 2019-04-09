Интерактивная программа «Голоса природы»

Тульский художественный музей приглашает на интерактивную программу «Голоса природы» при участии музыканта Александра Григорьева, который занимается изучением истории этноинструментов и их разновидностей.

Сначала гости музея познакомятся с анималистическими картинами и скульптурами известных мастеров, увидят, как художники передают облик и характер того или иного животного. А потом послушают мелодии диджериду, джембе и других этнических инструментов, напоминающие звуки живой природы! Александр Григорьев с удовольствием ответит на вопросы публики и даже разрешит всем желающим попробовать себя в роли музыканта-импровизатора.

Стоимость участия: взрослые, пенсионеры и студенты — 150 руб., дети (с 6 до 16 лет) — 100 руб.