афиша
афиша
Регистрация
Инкогнито

Инкогнито

Группа «Инкогнито» впервые даст большой концерт в Туле. Будут исполнены как уже полюбившиеся песни с двух альбомов, так и совсем новые.

Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге в начале 2014 года Стасом Шклярским. Творчество «Инкогнито» — это уникальное сочетание слов и музыки, собранное воедино. Участники группы создают свой особый музыкальный стиль. В их песнях нет социального подтекста, что не может не подкупать. Каждая песня погружает слушателя в отдельный мир, в котором хочется побывать.

Купив билеты на концерт группы «Инкогнито», вы услышите нового лирического героя современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

«Инкогнито» уже заявились выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Окна Открой!», «Воздух» и «Нашествие», попали в ротацию на «Наше радио», с успехом презентовали этой осенью новую концертную программу в Санкт-Петербурге и Москве.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
17 февраля 2017, пятница
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика