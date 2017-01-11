Группа «Инкогнито» впервые даст большой концерт в Туле. Будут исполнены как уже полюбившиеся песни с двух альбомов, так и совсем новые.

Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге в начале 2014 года Стасом Шклярским. Творчество «Инкогнито» — это уникальное сочетание слов и музыки, собранное воедино. Участники группы создают свой особый музыкальный стиль. В их песнях нет социального подтекста, что не может не подкупать. Каждая песня погружает слушателя в отдельный мир, в котором хочется побывать.

Купив билеты на концерт группы «Инкогнито», вы услышите нового лирического героя современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

«Инкогнито» уже заявились выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Окна Открой!», «Воздух» и «Нашествие», попали в ротацию на «Наше радио», с успехом презентовали этой осенью новую концертную программу в Санкт-Петербурге и Москве.