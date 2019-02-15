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Игорь Маменко

Игорь Маменко

В Тульской филармонии выступит мастер удивительно смешных перевоплощений Игорь Маменко.

Артист представит новую программу 2019 года. В нее вошли как новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем убойные хиты. Смех продлевает жизнь!

На неприкрытый талант юмориста направила внимание уже вся страна. Так зажигательно, самобытно и органично говорить смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций. Игорь Маменко «заводит» зал, как говорится, не успев поздороваться…

Одна неувязка — от его возникновения на сцене начинает болеть живот… Со смеху! Очень радостный, отзывчивый, позитивный человек. Грусть и тоска ему не знакомы. Он шутит всюду и всегда. До того, как стать юмористом, Игорь Маменко работал в цирке акробатом, но как он сам сейчас гласит: «В то время у меня не было живота».

Как никто другой, Игорь Маменко очень колоритно представляет свои персонажи, обыгрывает каждый сюжет, каждую интонацию. Он красивый комедийный артист!!!

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
28 мая 2019, вторник
18:30
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