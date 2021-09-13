1 октября в концертном зале Тульской областной филармонии выступит мастер удивительно смешных перевоплощений Игорь Маменко. Искры народного юмора и самые забавные истории со всего света от мастера удивительно смешных перевоплощений Игоря Маменко.

На его неприкрытый талант юмориста направила внимание уже вся страна. Так зажигательно, самобытно и органично говорить смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций. Игорь Маменко «заводит» зал, как говорится, не успев поздороваться...

Одна неувязка - от его возникновения на сцене начинает болеть живот... Со смеху! Очень радостный, отзывчивый, позитивный человек. Грусть и тоска ему не знакомы. Он шутит всюду и всегда. До того, как стать юмористом, Игорь Маменко работал в цирке акробатом, но как он сам сейчас гласит: "В то время у меня не было живота".

Как никто другой, Игорь Маменко очень колоритно представляет свои персонажи, обыгрывает каждый сюжет, каждую интонацию. Он красивый комедийный артист!!!

Вашему вниманию будет предложена новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем убойные хиты. Смех продлевает жизнь!