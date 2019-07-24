По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

На сцене Backstage пройдет концерт юбилейный концерт группы «Громыка». В сентябре группа отмечается свое пятилетие. По общепринятым правилам в названии грядущего торжества должны были быть использованы такие слова как «лет», «первый» и «пять». «Громыка» легко справился с задачей, выбрав для праздничного концерта название «Первый пятилет» — как отвечающее всем требованиям повестки дня.

В один из лунных сентябрьских вечеров 2014 года пять антропоморфных фигур в строгих серебристо-серых костюмах впервые вышли на сцену — и навсегда изменили представления землян о Вселенной.



За 5 лет «Громыка» поделился с людьми 44 песнями, которые сам для них и написал; дал 217 концертов по обе стороны Полярного круга и Уральского хребта; наладил производство громтоваров первой необходимости: были выпущены 4 отличных альбома в стерео и 3 сборника на виниле, лазерных дисках и магнитофонной ленте, а также рубашки для туловищ и магниты для холодильников.