На территории Backstage club пройдет первый концерт группы «Френдзона». Впервые он сойдёт с интернет-комиксов, примет реальный вид и даст свой первый сольный концерт в рамках тура с говорящим названием «Главная вписка твоей жизни».

Френдзона — молодой во всех смыслах поп-панк коллектив, чья музыка призвана стать саундтреком к школьным переменам.

На этой вписке соберутся только самые близкие, чтобы откинуть куда подальше все заботы и мысли о предстоящих экзаменах, посплетничать с Мэйби Бэйби о Кроки, послушать диджей-сеты Валеры.