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Френдзона

Френдзона

На территории Backstage club пройдет первый концерт группы «Френдзона». Впервые он сойдёт с интернет-комиксов, примет реальный вид и даст свой первый сольный концерт в рамках тура с говорящим названием «Главная вписка твоей жизни».

Френдзона — молодой во всех смыслах поп-панк коллектив, чья музыка призвана стать саундтреком к школьным переменам.

На этой вписке соберутся только самые близкие, чтобы откинуть куда подальше все заботы и мысли о предстоящих экзаменах, посплетничать с Мэйби Бэйби о Кроки, послушать диджей-сеты Валеры.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
10 апреля 2019, среда
19:00
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