Это странное слово Ретро

Почему слово «Ретро» странное? Потому что оно не подразумевает какую-либо конкретную эпоху или стиль. Ретро — это обращение к тому, что было раньше, в прошлом. У каждого поколения — свое прошлое, значит и ретро свое.

И нет сомнения, что ретро всегда будет в моде: слушая музыку прошедших десятилетий, мы возвращаемся в прекрасный мир, в котором мы были детьми, а наши мамы и папы — молодыми. А в джазовом звучании — любая мелодия становится вечно молодой и современной.

Дирижёр - Владимир Леер

В программе: популярная музыка 50-х – 80-х годов в джазовой обработке.