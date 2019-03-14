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Это странное слово Ретро

Это странное слово Ретро

Почему слово «Ретро» странное? Потому что оно не подразумевает какую-либо конкретную эпоху или стиль. Ретро — это обращение к тому, что было раньше, в прошлом. У каждого поколения — свое прошлое, значит и ретро свое.

И нет сомнения, что ретро всегда будет в моде: слушая музыку прошедших десятилетий, мы возвращаемся в прекрасный мир, в котором мы были детьми, а наши мамы и папы — молодыми. А в джазовом звучании — любая мелодия становится вечно молодой и современной.

Дирижёр - Владимир Леер 

В программе: популярная музыка 50-х – 80-х годов в джазовой обработке.

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