Erik Leuthäuser (Германия)

В «Типографии» выступит молодой вокалист из Берлина Эрик Лёйтхойзер. Там, где «индивидуальная» вокальная музыка превратилась в битбокс, а соединение вокала с электроникой — в однообразную демонстрацию технологических возможностей, молодой вокалист из Берлина Эрик Лёйтхойзер всё ещё использует свой собственный голос.

В том значении, которого и ждёшь от артиста: речь не только (и не столько) о характеристиках вокала, но о полноценном авторском видении мира и искусства, о постоянном поиске адекватных новых форм самовыражения, об умении подчинить технологии содержанию, а не наоборот.



Скажем прямо — такое очень редко можно услышать в Туле живьем, так что советуем не раздумывая брать билет в мир музыки, такой не похожей, на то, что мы привыкли слышать вокруг каждый день.