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EndGame

EndGame

Впервые в Туле выступит наикрутейший гиг альтернативных итальянских металлистов EndGame при участии тульских альтернативных рок-групп Clap Your Hands и «Архипанк».

Концерт итальянской альтернативной металл группы EndGame пройдет в рамках первого большого тура по российским городам. Группа добилась больших успехов на Родине: попала в финал национального конкурса Rock Targato Italia как «лучшая молодая Метал-группа в Италии», а год спустя они были номинированы на Fiat Music Awards (Red Ronnie).


Их музыка сочетает в себе мощные гитарные рифы и красивейшие мелодии, а так же пронзающий до мурашек вокал. Многие сравнивают их с такими группами как Breaking Benjamin, Starset, Red и т. п.

Стоимость: от 300 р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
25 апреля 2019, четверг
19:00
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