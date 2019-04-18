Впервые в Туле выступит наикрутейший гиг альтернативных итальянских металлистов EndGame при участии тульских альтернативных рок-групп Clap Your Hands и «Архипанк».



Концерт итальянской альтернативной металл группы EndGame пройдет в рамках первого большого тура по российским городам. Группа добилась больших успехов на Родине: попала в финал национального конкурса Rock Targato Italia как «лучшая молодая Метал-группа в Италии», а год спустя они были номинированы на Fiat Music Awards (Red Ronnie).



Их музыка сочетает в себе мощные гитарные рифы и красивейшие мелодии, а так же пронзающий до мурашек вокал. Многие сравнивают их с такими группами как Breaking Benjamin, Starset, Red и т. п.

Стоимость: от 300 р.