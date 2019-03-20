Джазовый ансамбль Дмитрия Купцова

В Доме культуры Ясной Поляны пройдет концерт джаз-мануш коллектива Дмитрия Купцова.

Состав:

Дмитрий Купцов — соло-гитара

Владислав Денисов — кларнет

Павел Жижикин — ритм-гитара

Марк Гайдар — контрабас

Музыканты исполнят пьесы Джанго Рейнхарда и собственные произведения, музыкальные темы из других джазовых эпох, а также классические джазовые стандарты.

Джаз-мануш — это энергичная, но в то же время светлая, лиричная и очень трогательная музыка. Джаз-мануш совмещает традиционные цыганские мелодии и классический джаз, из-за чего его также называют цыганским джазом. Это направление появилось в 30-е годы XX века благодаря выдающемуся французскому гитаристу Джанго Рейнхардту. Ведущим инструментом, как правило, выступает гитара, которой «подпевает» кларнет, а за ритм отвечает традиционный для джаза инструмент — контрабас.

По мнению критиков, в нашей стране наиболее точно и виртуозно жанр джаз-мануш представляет гитарист Дмитрий Купцов со своим коллективом. Начав изучать это направление в 16 лет, он уже более полутора десятилетий посвящает себя джазу-мануш, скрупулезно погружаясь в его тончайшие нюансы. Дмитрий неоднократно выходил на площадку «Сцена мастеров» (Scene des Luthiers) на крупнейшем фестивале мануш-музыки Festival Django Reinhardt в Самуа-сюр-Сэн (Франция). Игра Дмитрия точная и яркая, практически «бисерная», как пишут журналисты. Именно такая техника свойственна настоящему джазу-мануш.

Стоимость: 500 р.