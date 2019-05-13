Джаз-квартет Michael Band при участии Светланы Фед
30 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт джазового квартета Michael Band при участии вокалистки Светланы Фед.
Michael band — джазовый коллектив из города Новомосковск. В репертуаре группы композиции в самых разных стилях от традиционного джаза и латины, до фанка и джаз-рока. По словам самих участников, коллектив является пропагандистом красивой музыки под названием джаз.
Состав:
Михаил Албанов -- клавишные
Геннадий Лившин -- ударные
Александр Старцев -- саксофон
Александр Скурыдин -- бас-гитара
Светлана Фед — вокал
Стоимость: 300−400 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 мая 2019, четверг
19:00