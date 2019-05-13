афиша
афиша
Регистрация
Джаз-квартет Michael Band при участии Светланы Фед

Джаз-квартет Michael Band при участии Светланы Фед

30 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт джазового квартета Michael Band при участии вокалистки Светланы Фед.

Michael band — джазовый коллектив из города Новомосковск. В репертуаре группы композиции в самых разных стилях от традиционного джаза и латины, до фанка и джаз-рока. По словам самих участников, коллектив является пропагандистом красивой музыки под названием джаз.


Состав:

Михаил Албанов -- клавишные
Геннадий Лившин -- ударные
Александр Старцев -- саксофон
Александр Скурыдин -- бас-гитара

Светлана Фед — вокал

Стоимость: 300−400 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 мая 2019, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.