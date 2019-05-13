Джаз-квартет Michael Band при участии Светланы Фед

30 мая в культурном центре «Типография» пройдет концерт джазового квартета Michael Band при участии вокалистки Светланы Фед.

Michael band — джазовый коллектив из города Новомосковск. В репертуаре группы композиции в самых разных стилях от традиционного джаза и латины, до фанка и джаз-рока. По словам самих участников, коллектив является пропагандистом красивой музыки под названием джаз.



Состав:



Михаил Албанов -- клавишные

Геннадий Лившин -- ударные

Александр Старцев -- саксофон

Александр Скурыдин -- бас-гитара

Светлана Фед — вокал

Стоимость: 300−400 р.