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Джаз-клуб: Трансформер

Джаз-клуб: Трансформер

22 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне джазовый концерт. Проект «ТрансФормер» — это содружество музыкантов, объединённых джазом, и любящих концертировать. «ТрансФормер» не имеет постоянного состава и постоянного лидера, всё определяется ситуацией конкретного выступления. Любимые стили музыкантов — классический свинг, джаз-фанк, би-боп.

Состав:
Григорий Шаландин — ударные
Игорь Захаров — гитара
Александр Учеваткин — бас
Станислав Глушенков — гитара



Стоимость: 300−500 р., студентам Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и Тульского областного колледжа культуры и искусства, а также студентам музыкального отделения ТПК и ТГПУ при предъявлении студенческого билета вход — 200 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 июня 2019, суббота
20:00
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