Джаз-клуб: Трансформер

22 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне джазовый концерт. Проект «ТрансФормер» — это содружество музыкантов, объединённых джазом, и любящих концертировать. «ТрансФормер» не имеет постоянного состава и постоянного лидера, всё определяется ситуацией конкретного выступления. Любимые стили музыкантов — классический свинг, джаз-фанк, би-боп.

Состав:

Григорий Шаландин — ударные

Игорь Захаров — гитара

Александр Учеваткин — бас

Станислав Глушенков — гитара