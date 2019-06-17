Джаз-клуб: Трансформер
22 июня в культурном центре «Типография» пройдет заключительный в этом сезоне джазовый концерт. Проект «ТрансФормер» — это содружество музыкантов, объединённых джазом, и любящих концертировать. «ТрансФормер» не имеет постоянного состава и постоянного лидера, всё определяется ситуацией конкретного выступления. Любимые стили музыкантов — классический свинг, джаз-фанк, би-боп.
Состав:
Григорий Шаландин — ударные
Игорь Захаров — гитара
Александр Учеваткин — бас
Станислав Глушенков — гитара
Стоимость: 300−500 р., студентам Тульского колледжа искусств им.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 июня 2019, суббота
20:00