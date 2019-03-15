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ДМЦ

ДМЦ

Когда идёт дождь — Дороги Меняют Цвет…


За плечами группы «ДМЦ» выступления на таких фестивалях как «Нашествие», «Воздух Карелии», «Окна Открой», «The Best City. UA» и многих других. В послужном списке музыкантов пять студийных альбомов, в записи которых принимали участие такие именитые артисты как Дария Ставрович (СЛОТ, Нуки), Иван Демьян (7Б), Лёха Никонов (ПТВП) и Антон Павлов (F.P.G).

Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году, а самих слушателей «Нашего Радио» ребята покорили песней «Да не вопрос». Лидер коллектива Андрей ГрейЧайник утверждает, что «ДМЦ» — это не просто рок-группа, это образ жизни, и призывает людей быть настоящими и нести друг другу свет!

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
4 апреля 2019, четверг
20:00
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