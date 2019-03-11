Билет на М.А.Р.С.
Группа «Билет на М.А.Р.С.» — приглашает вас на свой весенний концерт!
Всё, что вы услышите на этом концерте, удивит и порадует вас! Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных советских и российских композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только.
Спешите на «Джаз по-русски» от группы «Билет на М.А.Р.С.»!
Билеты: от 150 р.
Справки и бронирование по телефону: 71-67-68.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 к.1, 3 этаж (Ликёрка Лофт)
29 марта 2019, пятница
19:00