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Билет на М.А.Р.С.

Билет на М.А.Р.С.

Группа «Билет на М.А.Р.С.» — приглашает вас на свой весенний концерт!

Всё, что вы услышите на этом концерте, удивит и порадует вас! Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных советских и российских композиторов доставят удовольствие ценителям джаза и не только.

Спешите на «Джаз по-русски» от группы «Билет на М.А.Р.С.»!

Билеты: от 150 р.

Справки и бронирование по телефону: 71-67-68.

Где и когда?
Театральный дворик, арт кафе
Тула, проспект Ленина, 85 к.1, 3 этаж (Ликёрка Лофт)
29 марта 2019, пятница
19:00
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