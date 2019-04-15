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Ангел НеБес

Ангел НеБес

21 апреля группа «Ангел НеБес» представит в тульском рок-пабе «Ирландец» акустическую программу, состоящую из очень редких и хорошо знакомых песен.

Акустический состав был реанимирован совсем недавно, подготовка к мероприятию проходит ежедневно, акустика всегда являлась отдельным особенным миром в жизни коллектива. Атмосфера таких концертов запоминается надолго.


«Ангел НеБес» — один из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы! Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 10 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений. Ежегодно «Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья — «Нашествие», «Доброфест», «Окна Открой», «Rock Line», «К!NRock», «Живой», «Parkfest», «Улетай», «Днепророк», «Воздух», «Берег», «Движение» и многих других…

В марте 2011 года группа стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России — «Чартова Дюжина»!

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
21 апреля 2019, воскресенье
18:00
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