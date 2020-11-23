Ангел НеБес
25 декабря группа «Ангел НеБес» отпразднует свой 14-й День Рождения в Harat's pub и исполнит свои главные «народные» хиты.
Концерт отменен.
«Ангел НеБес» - один из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы! Каждое выступление группы – это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.
Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 11 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.
«Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья – «Нашествие», «Доброфест», «Улетай», «Окна Открой», «Rock Line», «К!NRock», «Живой», «Parkfest», «Днепророк», «Воздух», «Берег», «Движение», «Ветер Свободы» и многих других…
В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России – «Чартова Дюжина».
В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 декабря 2020, пятница
20:00
4 января, понедельник 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽