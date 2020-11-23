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Ангел НеБес

Ангел НеБес

25 декабря группа «Ангел НеБес» отпразднует свой 14-й День Рождения в Harat's pub и исполнит свои главные «народные» хиты.

Концерт отменен.

«Ангел НеБес» - один из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы! Каждое выступление группы – это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.

Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 11 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.
 
«Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья – «Нашествие», «Доброфест», «Улетай», «Окна Открой», «Rock Line», «К!NRock», «Живой», «Parkfest», «Днепророк», «Воздух», «Берег», «Движение», «Ветер Свободы» и многих других…
 
В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России – «Чартова Дюжина».
 
В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
25 декабря 2020, пятница
20:00
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Касса
Новогоднее путешествие по сказкам
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4 января, понедельник 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звезды дискотек 90-х
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2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
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8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
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