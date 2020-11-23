25 декабря группа «Ангел НеБес» отпразднует свой 14-й День Рождения в Harat's pub и исполнит свои главные «народные» хиты.

Концерт отменен.

«Ангел НеБес» - один из самых ярких и эпатажных рок-коллективов Северной Столицы! Каждое выступление группы – это гармоничное сочетание убойного музыкально-эмоционального драйва и философско-психоделических идей и экспериментов.

Группа, основанная в 2006 году в Туле, уже 11 лет живет и процветает в Санкт-Петербурге. За плечами у музыкантов 10 студийных альбомов, ротация на главных радиостанциях страны, более двадцати видеоклипов и свыше 500 живых выступлений.

«Ангел НеБес» является участником крупнейших фестивалей России и ближнего зарубежья – «Нашествие», «Доброфест», «Улетай», «Окна Открой», «Rock Line», «К!NRock», «Живой», «Parkfest», «Днепророк», «Воздух», «Берег», «Движение», «Ветер Свободы» и многих других…

В марте 2011 года группа «Ангел НеБес» стала Лауреатом самой престижной премии в области рок-музыки России – «Чартова Дюжина».

В декабре 2017 года вышел юбилейный альбом коллектива «10 ЛЕТ НА КРЫЛЕ», записанный с легендарными и популярными представителями российской рок-сцены.