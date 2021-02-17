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Anacondaz

Anacondaz

19 февраля в клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz. 
 
На этот раз программа выступления будет состоять не только из главных хитов за более чем 10-летнюю историю коллектива, но и из абсолютно нового материала, который в этой вечер прозвучит для всех поклонников впервые.
 
Будущая пластинка Anacondaz как всегда будет представлять собой эклектичную смесь жанров, которую группа давно обозначает фирменным названием Pauzern Rap.
 
Пока еще рано говорить о том, каким будет этот альбом по настроению, но некоторое представление о нем уже можно составить по синглу «Не норм», вышедшему в мае 2020 года.

Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
19 февраля 2021, пятница
19:00
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Касса
Апейрон
Купить билет
27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
Купить билет
6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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