Anacondaz
19 февраля в клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz.
На этот раз программа выступления будет состоять не только из главных хитов за более чем 10-летнюю историю коллектива, но и из абсолютно нового материала, который в этой вечер прозвучит для всех поклонников впервые.
Будущая пластинка Anacondaz как всегда будет представлять собой эклектичную смесь жанров, которую группа давно обозначает фирменным названием Pauzern Rap.
Пока еще рано говорить о том, каким будет этот альбом по настроению, но некоторое представление о нем уже можно составить по синглу «Не норм», вышедшему в мае 2020 года.
Купить билеты можно по ссылке.
Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
19 февраля 2021, пятница
19:00
27 февраля, суббота 21:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽