19 февраля в клубе Backstage пройдет концерт группы Anacondaz.

На этот раз программа выступления будет состоять не только из главных хитов за более чем 10-летнюю историю коллектива, но и из абсолютно нового материала, который в этой вечер прозвучит для всех поклонников впервые.

Будущая пластинка Anacondaz как всегда будет представлять собой эклектичную смесь жанров, которую группа давно обозначает фирменным названием Pauzern Rap.