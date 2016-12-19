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Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ»

Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ»

Программа, посвященная 30-летию «Ва-Банка», включает самые важные песни группы (по мнению музыкантов и публики) за всю историю, с тех пор, как весной 1986-го года Александр Ф. Скляр собрал свою рок-н-ролльную команду.

«Кухня», «Провокация», «Маршруты московские», «Эльдорадо», «Склиф», «Вася Совесть», «Комнаданте Че», «Ястреб» и многие другие песни прозвучат на концерте, вовлекая публику в стремительное музыкальное путешествие во времени. Слушатель отправится как в прошлое, так и в будущее, ведь будут звучать и самые новые, актуальные песни, отражающие современные события и мировоззрение А. Ф. Скляра. Будет возможность и потанцевать, и погрустить, и спеть хором вместе с музыкантами, и повспоминать… Как без ностальгии на «историческом» концерте?

Купить билеты на концерт «Ва-Банкъ» можно уже сейчас в Myslo-кассе.

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Где и когда?
М2, рок-клуб
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 февраля 2017, суббота
19:00
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