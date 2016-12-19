Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ»
Программа, посвященная 30-летию «Ва-Банка», включает самые важные песни группы (по мнению музыкантов и публики) за всю историю, с тех пор, как весной 1986-го года Александр Ф. Скляр собрал свою рок-н-ролльную команду.
«Кухня», «Провокация», «Маршруты московские», «Эльдорадо», «Склиф», «Вася Совесть», «Комнаданте Че», «Ястреб» и многие другие песни прозвучат на концерте, вовлекая публику в стремительное музыкальное путешествие во времени. Слушатель отправится как в прошлое, так и в будущее, ведь будут звучать и самые новые, актуальные песни, отражающие современные события и мировоззрение
Купить билеты на концерт «Ва-Банкъ» можно уже сейчас в Myslo-кассе.