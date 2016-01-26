Ahenu & David Catan — это проект двух музыкантов, чьи творческие пути пересеклись совсем недавно. Вокалист родом из США и гитаро-гусляр из Калуги — дуэт совершенно разных исполнителей. David воспитан в классических музыкальных традициях и обладает сильным, чистым баритоном. Ahenu — мультиинструменталист и гитарист, экпериментатор и новатор этого проекта.

Традиционно, ребята исполняют мега-драйвовую и танцевальную программу. Но в канун Дня Влюбленных, 13 февраля, готовы подарить своим слушателям и посетителям Harats Pub романтичный акустический перфоманс. Bon Jovi и Nirvana, RHCP и Maroon5, Nickelback и Guns `n`Roses, Metallica и Muse — и это далеко не весь список исполнителей, кавера на которых в мягком и романтичном акустическом звучании вы услышите 13 февраля.

Вход свободный.