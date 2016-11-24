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Землетрясение

Землетрясение

Страна:
Россия, Армения, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.12.2016
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Степанян, Татев Овакимян, Микаел Погосян, Грант Тохатян, Даниил Изотов, Микаэль Джанибекян, Сос Джанибекян, Арсен Григорян
  
Жанр:
драма, экшен
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населенных пунктов. По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали инвалидами, 514 тысяч остались без крова. Эта катастрофа потрясла мир и объединила людей всех национальностей. На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта. Константин провел несколько лет в тюрьме, а маленького Роберта приютили родственники. По странному стечению обстоятельств Бережной возвращается к своей семье в день страшного землетрясения: его ждут жена, дочь, сын… и Роберт, который так и не простил ему гибели своих родителей. Герои оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу.

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