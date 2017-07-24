Заячья школа

Страна: Германия, 2017

Премьера: в РФ 20.07.2017

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Актеры: Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 79 мин

Кролик Макс живет в самом центре города и мечтает попасть в компанию к крутым кроликам. Чтобы доказать, чего он стоит, Макс поднимается высоко вверх на самолетике с дистанционным управлением. Внезапно поток ветра относит его далеко-далеко вглубь леса, где его ждут невероятные приключения и волшебство, а также встреча с новыми друзьями и хитрыми лисами.