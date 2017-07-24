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Заячья школа

Заячья школа

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.07.2017
 
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
  
Актеры:
Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
79 мин
  

Кролик Макс живет в самом центре города и мечтает попасть в компанию к крутым кроликам. Чтобы доказать, чего он стоит, Макс поднимается высоко вверх на самолетике с дистанционным управлением. Внезапно поток ветра относит его далеко-далеко вглубь леса, где его ждут невероятные приключения и волшебство, а также встреча с новыми друзьями и хитрыми лисами.

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