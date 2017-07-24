Заячья школа
Страна:
Германия, 2017
Премьера:
в РФ 20.07.2017
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
Актеры:
Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
79 мин
Кролик Макс живет в самом центре города и мечтает попасть в компанию к крутым кроликам. Чтобы доказать, чего он стоит, Макс поднимается высоко вверх на самолетике с дистанционным управлением. Внезапно поток ветра относит его далеко-далеко вглубь леса, где его ждут невероятные приключения и волшебство, а также встреча с новыми друзьями и хитрыми лисами.
Сегодня
|15:20
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
15:20
Завтра
|Киносити
|
12:05
15:20
26 июля, среда
|Киносити
|
12:05
15:20
27 июля, четверг
|Киносити
|
10:20
15:40
28 июля, пятница
|Киносити
|
10:20
15:40
29 июля, суббота
|Киносити
|
10:20
15:40
30 июля, воскресенье
|Киносити
|
10:20
15:40
31 июля, понедельник
|Киносити
|
10:20
15:40