Внутри Льюина Дэвиса
Страна:
США, Франция
Премьера:
23.01.2014
Режиссер:
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Актеры:
Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлейк, Итан Филлипс, Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри Грейсон, Адам Драйвер, Старк Сандс, Джон Гудман, Гарретт Хедлунд, Алекс Карповски, Рикардо Кордеро, Ф.Мюррей Абрахам
Жанр:
Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
7.30
Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью: без денег, без дома, без шансов на успех. Он скитается по клубам, чужим квартирам и холодным улицам, упрямо цепляясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач…
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