Внутри Льюина Дэвиса

Страна: США, Франция

Премьера: 23.01.2014

Режиссер: Итан Коэн, Джоэл Коэн

Актеры: Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлейк, Итан Филлипс, Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри Грейсон, Адам Драйвер, Старк Сандс, Джон Гудман, Гарретт Хедлунд, Алекс Карповски, Рикардо Кордеро, Ф.Мюррей Абрахам

Жанр: Драматический, Мюзикл

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 7.30

Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью: без денег, без дома, без шансов на успех. Он скитается по клубам, чужим квартирам и холодным улицам, упрямо цепляясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач…