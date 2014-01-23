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Внутри Льюина Дэвиса

Внутри Льюина Дэвиса

Страна:
США, Франция
 
Премьера:
23.01.2014
 
Режиссер:
Итан Коэн, Джоэл Коэн
  
Актеры:
Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлейк, Итан Филлипс, Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри Грейсон, Адам Драйвер, Старк Сандс, Джон Гудман, Гарретт Хедлунд, Алекс Карповски, Рикардо Кордеро, Ф.Мюррей Абрахам
  
Жанр:
Драматический, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью: без денег, без дома, без шансов на успех. Он скитается по клубам, чужим квартирам и холодным улицам, упрямо цепляясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач…

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