Уотергейт. Крушение Белого дома
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Питер Ландесман
Актеры:
Мартон Чокаш, Майка Монро, Дайан Лэйн, Лиам Нисон, Кейт Уолш, Майкл С. Холл, Джулиан Моррис, Тони Голдуин, Венди МакЛендон-Кови, Айк Баринхолц
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
103 мин
Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.
Сегодня
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05