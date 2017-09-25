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Уотергейт. Крушение Белого дома

Уотергейт. Крушение Белого дома

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Питер Ландесман
  
Актеры:
Мартон Чокаш, Майка Монро, Дайан Лэйн, Лиам Нисон, Кейт Уолш, Майкл С. Холл, Джулиан Моррис, Тони Голдуин, Венди МакЛендон-Кови, Айк Баринхолц
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

 

Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.

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