Уотергейт. Крушение Белого дома

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Питер Ландесман

Актеры: Мартон Чокаш, Майка Монро, Дайан Лэйн, Лиам Нисон, Кейт Уолш, Майкл С. Холл, Джулиан Моррис, Тони Голдуин, Венди МакЛендон-Кови, Айк Баринхолц

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 103 мин

Фильм о главном и долгое время неразгаданном звене грандиозного скандала ХХ века, который привел к отставке американского президента Ричарда Никсона. Обличительную информацию на главу государства передавал прессе некто «Глубокая глотка», за которым скрывался замначальника ФБР Марк Фелт.