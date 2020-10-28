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TheatreHD: Золотая Маска: Добрый человек из Сезуана

TheatreHD: Золотая Маска: Добрый человек из Сезуана

Страна:
Россия, 2020
 
Режиссер:
Юрий Бутусов
  
Актеры:
Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Александр Матросов, Вера Воронкова, Андрей Сухов, Анастасия Лебедева
  
Жанр:
спектакль, трансляция
  
Продолжительноcть:
190 мин
  

Культовая пьеса Бертольта Брехта о цене добра и зла в постановке Юрия Бутусова, в которой Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и ее героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов. Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Брехта в новом переводе Егора Перегудова, словно вернул ее к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека. Спектакль лишён примет времени и места – это не китайский Сычуань, а просто богом заброшенная деревня на краю Вселенной, возможная в любой стране и в любом столетии, а может и в самом конце времён. Это подчеркивает сценографию Александра Шишкина, который оставил сцену практически голой, лишь завалив ее приметами человеческого быта: брошенными велосипедами, никуда не ведущими дверями, стульями, ящиками и голыми бесприютными деревьями. Впрочем, как выясняется, боги как раз этот уголок не забыли: однажды они, вернее она (трёх брехтовских богов играет одна хрупкая Анастасия Лебедева) спускается с небес и ищет помощи у смертных. Единственная, кто соглашается приютить её – нелепая безалаберная проститутка Шен Те (Александра Урсуляк). Божественная благодарность оборачивается неожиданными испытаниями для девушки, проявившей доброту. В финале спектакля мы увидим совсем иную героиню, не похожую на ту наивную и отзывчивую Шен Те. Под оригинальную музыку брехтовского соавтора Пауля Дессау, которую практически без остановок на сцене вживую исполняет ансамбль, актёры даже не играют, а вытанцовывают и пропевают (зонги и целые фрагменты текста звучат на немецком) в стиле кабаре грустную историю о том, что невозможно остаться в нашем мире безукоризненно-добрым человеком. Перепробовав всё, даже превратившись в жестокого «кузена» Шуй Та, чтобы защитить себя, Шен Те будет яростно требовать от богов, чтобы они уничтожили всех злых людей и помогли добрым. Но это так не работает – добро и зло, как инь и ян, сливаются в каждом из нас: да и Шен Те к концу пути превращается в жутковатый микс из придуманного ей злобного «кузена» и прежней, доброй себя. Когда даже боги отворачиваются от Шен Те, единственные, у кого она ищет спасения – зрители в зале, в который она бросает последнее отчаянное «Помогите!» Но в зале к этому душераздирающему финалу уж точно должен найтись хотя бы один человек, сердце которого дрогнет, и он захочет протянуть героине руку помощи. Ведь, как писал Брехт, «мир больше не может оставаться таким, как есть, если в нем не найдётся хотя бы один добрый человек».

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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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