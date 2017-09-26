афиша
афиша
Регистрация
Theatre HD. NT: Йерма

Theatre HD. NT: Йерма

Страна:
Великобритания, 2017
 
Режиссер:
Саймон Стоун
  
Актеры:
Билли Пайпер, Брендан Коуэлл, Шарлотта Рэндл, Джон МакМиллан, Моурин Битти, Талисса Тейксейра
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

Пьеса Федерико Гарсиа Лорки постановки театра «Янг Вик». Невероятная Билли Пайпер (сериал «Доктор Кто») возвращается на сцену в роли, которая принесла ей множество театральных наград. Желание завести ребёнка толкает женщину тридцати с небольшим лет на немыслимые поступки. Действие пьесы Федерико Гарсиа Лорки перенесено в современный Лондон, где самое естественное желание приводит героиню Пайпер к шокирующей и сногсшибательной развязке. Критика называла этот театральный триумф «невероятным, обжигающим, необходимым» и «завораживающим».

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.