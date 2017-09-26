Theatre HD. NT: Йерма

Страна: Великобритания, 2017

Режиссер: Саймон Стоун

Актеры: Билли Пайпер, Брендан Коуэлл, Шарлотта Рэндл, Джон МакМиллан, Моурин Битти, Талисса Тейксейра

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 120 мин

Пьеса Федерико Гарсиа Лорки постановки театра «Янг Вик». Невероятная Билли Пайпер (сериал «Доктор Кто») возвращается на сцену в роли, которая принесла ей множество театральных наград. Желание завести ребёнка толкает женщину тридцати с небольшим лет на немыслимые поступки. Действие пьесы Федерико Гарсиа Лорки перенесено в современный Лондон, где самое естественное желание приводит героиню Пайпер к шокирующей и сногсшибательной развязке. Критика называла этот театральный триумф «невероятным, обжигающим, необходимым» и «завораживающим».