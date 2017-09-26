Theatre HD. NT: Йерма
Страна:
Великобритания, 2017
Режиссер:
Саймон Стоун
Актеры:
Билли Пайпер, Брендан Коуэлл, Шарлотта Рэндл, Джон МакМиллан, Моурин Битти, Талисса Тейксейра
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
120 мин
Пьеса Федерико Гарсиа Лорки постановки театра «Янг Вик». Невероятная Билли Пайпер (сериал «Доктор Кто») возвращается на сцену в роли, которая принесла ей множество театральных наград. Желание завести ребёнка толкает женщину тридцати с небольшим лет на немыслимые поступки. Действие пьесы Федерико Гарсиа Лорки перенесено в современный Лондон, где самое естественное желание приводит героиню Пайпер к шокирующей и сногсшибательной развязке. Критика называла этот театральный триумф «невероятным, обжигающим, необходимым» и «завораживающим».
Сегодня
|19:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00