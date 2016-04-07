Страна: Венгрия, 2015

Премьера: в РФ 04.04.2016

Режиссер: Ласло Немеш

Актеры: Геза Рёриг, Левенте Молнар, Урс Рехн, Тодд Шармон, Ежи Валцак, Шандор Жотер, Марцин Чарнецки, Левенте Орбан

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 107 мин

Сбор в мире: $1 524 582

Рейтинг Кинопоиска: 7,4

Концлагерь «Аушвиц», 1944 год. Саул Аусландер — еврейский пленный и член зондеркоманды. Его работа — сопровождать в недолгий путь узников, которые прибывают в лагерь беспрестанно. Потом — зачищать следы их присутствия и ждать новых. Среди тысяч людей, проходящих через газовую камеру, один выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем своего сына и решает во что бы то ни стало похоронить тело по всем правилам. Теперь это его единственная цель в расплавленном, так непохожем на жизнь пекле лагеря смерти. Уберечь тело от топки, спрятать его, разыскать раввина — задачи практически невыполнимые и безумные на фоне мясорубки, жернова которой Саулу приходится крутить самому, чтобы выжить. В лагере зреет восстание, Саул становится слишком уязвимым, но он думает только о сыне… которого, возможно, у него никогда не было. Картина будет выпущена в российский прокат компанией Russian World Vision 14 апреля.