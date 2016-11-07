Шпионы по соседству

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 10.11.2016

Режиссер: Грег Моттола

Актеры: Галь Гадот, Айла Фишер, Джон Хэмм, Зак Галифианакис, Пэттон Освальт, Мэтт Уолш, Мэрибет Монро, Кевин Данн, Минг Жао, Джона Сяо

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 106 мин

Размеренная и скучная жизнь одной из среднестатистических семейных пар была нарушена прибытием новых соседей — с виду успешных и харизматичных. Это и вызвало подозрения в их благонадежности. Может, они бандиты? Или шпионы? Или и то, и другое? Или ни то, ни другое? Поиски истины приводят к самым неожиданным событиям, грозящим участью любопытной Варвары.