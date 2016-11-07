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Шпионы по соседству

Шпионы по соседству

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 10.11.2016
 
Режиссер:
Грег Моттола
  
Актеры:
Галь Гадот, Айла Фишер, Джон Хэмм, Зак Галифианакис, Пэттон Освальт, Мэтт Уолш, Мэрибет Монро, Кевин Данн, Минг Жао, Джона Сяо
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

 

Размеренная и скучная жизнь одной из среднестатистических семейных пар была нарушена прибытием новых соседей — с виду успешных и харизматичных. Это и вызвало подозрения в их благонадежности. Может, они бандиты? Или шпионы? Или и то, и другое? Или ни то, ни другое? Поиски истины приводят к самым неожиданным событиям, грозящим участью любопытной Варвары.

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