Проклятие дома с призраками
Премьера:
11.01.2024
Режиссер:
Джейми Хупер
Актеры:
Рианн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хоровитч, Джейн Лоу, Филлипа Пик, Талия Блэр, Питер МакКуин, Дениза Хоран, Полин Хупер
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Анна возвращается в дом своего детства спустя много лет. Ее бабушка Люси страдает деменцией, в последнее время ей становится все хуже, и сиделка уже не справляется. Анна, недавно похоронившая отца, старается справиться с горем, ухаживая за бабушкой. Вскоре она понимает, что старый дом хранит мрачную тайну, связанную со смертью дедушки Анны, чей неупокоенный и злобный призрак до сих пор не покинул его стены. И, похоже, к этой зловещей тайне имеют отношение все члены семьи Анны…
Сегодня
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, воскресенье
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, понедельник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
14 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
00:20
15 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
00:00
16 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
17 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
23:15
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