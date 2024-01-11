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Проклятие дома с призраками

Проклятие дома с призраками

Премьера:
11.01.2024
 
Режиссер:
Джейми Хупер
  
Актеры:
Рианн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хоровитч, Джейн Лоу, Филлипа Пик, Талия Блэр, Питер МакКуин, Дениза Хоран, Полин Хупер
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Анна возвращается в дом своего детства спустя много лет. Ее бабушка Люси страдает деменцией, в последнее время ей становится все хуже, и сиделка уже не справляется. Анна, недавно похоронившая отца, старается справиться с горем, ухаживая за бабушкой. Вскоре она понимает, что старый дом хранит мрачную тайну, связанную со смертью дедушки Анны, чей неупокоенный и злобный призрак до сих пор не покинул его стены. И, похоже, к этой зловещей тайне имеют отношение все члены семьи Анны…

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