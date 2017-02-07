Страна: США, Германия, Франция, 2016

Премьера: в РФ 16.02.2017

Режиссер: Джим Джармуш

Актеры: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Элен-Жан Артур, Луис Да Силва мл., Джаред Гилман, Чэстен Хэрмон, Уильям Джексон Харпер, Фрэнк Хартс

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 118 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,52

Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду. Такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы. Фильм получил Премию пальмовой собаки на Каннском фестивале 2016.