Патерсон
Страна:
США, Германия, Франция, 2016
Премьера:
в РФ 16.02.2017
Режиссер:
Джим Джармуш
Актеры:
Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Элен-Жан Артур, Луис Да Силва мл., Джаред Гилман, Чэстен Хэрмон, Уильям Джексон Харпер, Фрэнк Хартс
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
118 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,52
Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду. Такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы. Фильм получил Премию пальмовой собаки на Каннском фестивале 2016.
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