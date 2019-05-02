Отпетые мошенницы
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 10.05.2019
Режиссер:
Крис Эддисон
Актеры:
Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Мина Райанн, Ингрид Оливер, Каспер Кристенсен, Эмма Дейвис, Аарон Нил, Селин Абрахамс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное — утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что «плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:20
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|18:00
|Октябрь
|18:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:10
|Синема Стар
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|Союз (Алексин)
|20:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:05
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
Завтра
|10:30
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:20
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|18:00
|Октябрь
|18:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:15
|Союз (Алексин)
|19:30
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:05
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
|01:55
|Киносити
|01:55
|Киносити
12 мая, воскресенье
|10:30
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:20
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|18:00
|Октябрь
|18:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:15
|Союз (Алексин)
|19:30
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|20:10
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:05
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|00:00
|Синема Стар
|01:55
|Киносити
|01:55
|Киносити
13 мая, понедельник
|10:30
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:20
|Киносити
|14:20
|Алмаз Синема
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Киносити
|16:15
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|18:00
|Октябрь
|18:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:15
|Союз (Алексин)
|19:30
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:05
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:00
|Киносити
|22:00
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|23:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
14 мая, вторник
|10:10
|Киносити
|10:30
|Алмаз Синема
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:00
|Октябрь
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:00
|Киносити
|14:00
|Киносити
|14:20
|Алмаз Синема
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:55
|Киносити
|15:55
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|17:40
|Октябрь
|17:50
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:15
|Союз (Алексин)
|19:30
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:05
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:00
|Октябрь
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|00:00
|Киносити
15 мая, среда
|10:30
|Алмаз Синема
|10:30
|Киносити
|11:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Киносити
|12:35
|Союз (Алексин)
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:20
|Синема Стар
|13:25
|Октябрь
|14:20
|Алмаз Синема
|14:20
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Киносити
|16:15
|Киносити
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Алмаз Синема
|18:00
|Октябрь
|18:10
|Киносити
|18:10
|Киносити
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10
|Синема Стар
|19:15
|Союз (Алексин)
|19:30
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:05
|Киносити
|21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Алмаз Синема
|22:00
|Киносити
|22:00
|Киносити
|22:40
|Союз (Алексин)
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Октябрь
|23:55
|Киносити
|00:00
|Киносити
16 мая, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
21:20
|Киносити
|
10:30
12:25
14:20
18:15
18:15
20:10
20:10
22:05
22:05
|Октябрь
|
13:25
18:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
19:30
21:20
|Киносити
|
10:30
12:25
14:20
18:15
18:15
20:10
20:10
22:05
22:05
00:00
00:00
01:55
01:55
|Октябрь
|
13:25
18:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
00:00
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
12 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
19:30
21:20
|Киносити
|
10:30
12:25
14:20
18:15
18:15
20:10
20:10
22:05
22:05
00:00
00:00
01:55
01:55
|Октябрь
|
13:25
18:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
00:00
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
13 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
19:30
21:20
|Киносити
|
10:30
12:25
14:20
16:15
16:15
18:10
18:10
20:05
20:05
22:00
22:00
23:55
00:00
00:00
|Октябрь
|
13:25
18:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
14 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
19:30
21:20
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
14:00
15:55
15:55
17:50
19:45
22:05
00:00
|Октябрь
|
13:00
13:25
17:40
18:00
23:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
15 мая, среда
|Алмаз Синема
|
10:30
14:20
17:10
19:30
21:20
|Киносити
|
10:30
12:25
14:20
16:15
16:15
18:10
18:10
20:05
20:05
22:00
22:00
23:55
00:00
|Октябрь
|
13:25
18:00
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:05
15:05
17:05
19:10
21:15
23:20
|Синема Стар
|
13:20
19:10
|Союз (Алексин)
|
12:35
19:15
22:40
16 мая, четверг
|Киносити
|
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