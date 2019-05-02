Отпетые мошенницы

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 10.05.2019

Режиссер: Крис Эддисон

Актеры: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Мина Райанн, Ингрид Оливер, Каспер Кристенсен, Эмма Дейвис, Аарон Нил, Селин Абрахамс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и главное — утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери все, что «плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить.