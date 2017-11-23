Страна: Казахстан, 2017

Премьера: в РФ 30.11.2017

Режиссер: Акан Сатаев

Актеры: Айсулу Азимбаева, Анастасия Вострова, Ярослав Стаховский

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 64 мин

Она — молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что она совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет ее одиночество, это ребенок. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия еще одного жителя этого странного города.