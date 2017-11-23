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Она

Она

Страна:
Казахстан, 2017
 
Премьера:
в РФ 30.11.2017
 
Режиссер:
Акан Сатаев
  
Актеры:
Айсулу Азимбаева, Анастасия Вострова, Ярослав Стаховский
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
64 мин
  

Она — молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что она совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет ее одиночество, это ребенок. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия еще одного жителя этого странного города.

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